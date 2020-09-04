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D100 Karayolu’nda 3 araç çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.09.2020 23:47 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesi D100 Karayolu’nda 3 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi D100 Karayolu, Çenesuyu mevkiinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Derince ilçesi D100 Karayolu’nda 3 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi D100 Karayolu, Çenesuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 3 araç, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda duramayarak çarpıştı. Kazada araçlardan birisinde bulunan İlknur K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İlknur K. hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından çekiciler yardımı ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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