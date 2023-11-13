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D100’de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı

13.11.2023 08:01 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda hafif ticari aracın bariyerlere çarpması neticesinde 4 kişi yaralandı.

D100’de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö idaresindeki 14 BU 869 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan F.Ö., A.Ö. ve K.Ö. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sebebiyle D100 karayolunun Samsun istikameti kısa süreliğine trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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