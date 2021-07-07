Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

İSTANBUL (AA) - Temmuz ayında Dacia sahibi olmak isteyenler, kredi taksiti ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleyebiliyor.
Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indiriminden de yararlanılabilen kampanya kapsamında, 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi de sunuluyor.
Sınırlı sayıdaki 2021 model yılı araçlardan Duster Comfort ECO- G 100 bg 4x2 versiyonu, 193 bin 400 TL’den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşuyor.
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 160 bin 400 TL, Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg ise 151 bin 400 TL’lik fiyatlarla sahiplerini bekliyor.
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