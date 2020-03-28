YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Daday Kaymakamlığı maske, kolonya ve broşür dağıttı

Daday Kaymakamlığı maske, kolonya ve broşür dağıttı

KASTAMONU HABERLERİ  | 28.03.2020 19:31 | Son Güncelleme

Daday Kaymakamlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara maske, kolonya ve broşür dağıttı.Daday Kaymakamlığı tarafından korona virüsle mücadele kapsamında evden çıkmaları riskli olan 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet etmek amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından maske, kolonya ve broşür dağıtıldı.Daday Vefa Sosyal Destek Grubu’nun görevlendirdiği personeller tarafından kronik rahatsızlığı olan, 65 yaş ve üstü vatandaşların mağduriyet yaşamaması için korona virüsü (Covıd-19) tedbirleri kapsamında Merkez Mahallesi, Bey Mahallesi, Kalem Mahallesi ve Kelebek Mahallesinde ikamet eden vatandaşlara tıbbi maske, kolonya ve korona virüsü (COVID-19) bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Daday Kaymakamlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara maske, kolonya ve broşür dağıttı.
Daday Kaymakamlığı tarafından korona virüsle mücadele kapsamında evden çıkmaları riskli olan 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet etmek amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından maske, kolonya ve broşür dağıtıldı.
Daday Vefa Sosyal Destek Grubu’nun görevlendirdiği personeller tarafından kronik rahatsızlığı olan, 65 yaş ve üstü vatandaşların mağduriyet yaşamaması için korona virüsü (Covıd-19) tedbirleri kapsamında Merkez Mahallesi, Bey Mahallesi, Kalem Mahallesi ve Kelebek Mahallesinde ikamet eden vatandaşlara tıbbi maske, kolonya ve korona virüsü (COVID-19) bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Dağıtımların önümüzdeki günlerde de köylerde yaşayan vatandaşlar içinde yapılacağı öğrenildi.
Ayrıca Daday Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince de korona virüs salgınına karşı pazar esnafına maske ve eldiven dağıtıldı. Zabıta ekipleri, pazarda bulunan esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek korona virüs hakkında bilgilendirdi. Ayrıca zabıta ekipleri, pazar esnafına maske ve eldiven dağıttı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu’na yeni bölüm

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu’na yeni bölüm

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Emet, yaşlılar için seferber

Emet, yaşlılar için seferber

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

Kastamonu Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:28
Öğle
12:55
İkindi
16:26
Akşam
19:12
Yatsı
20:34

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Nur Eczanesi
Merkez
Tokatlıoğlu Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tosya’da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Tosya’da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.