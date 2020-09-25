Daday’da İŞKUR kuraları çekildi

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okullara İŞKUR vasıtasıyla alınacak olan 14 geçici personelin kura çekilişi yapıldı.

Pandemi dolayısıyla Kaymakamlık binası önünde açık alanda yapılan kura çekilişine başvuran 124 kişi kura çekimi heyecanı yaşadı. Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, Şube Müdürü Gülseren Anbarcı, Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinden Cemil Kılıç, Aliihsan Çelik’in oluşturduğu komisyon Daday Noteri Faruk Çinçin ve Noter Görevlisi Özlem Yeni’nin gözetim ve denetiminde işe girecek isimleri belirlediler. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapılan ve İlçe Emniyet Amirliğinin de güvenlik önlemleri aldığı kura çekiminde 14 asil ve 14 yedek kişi belirlendi. Daday’da bulunan okullarda 9 ay süreyle çalışacak olan 14 kişi, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde belirlenecek tarihte görev yapacakları okulları tekrar kura ile belirleyerek işe başlayacaklar.

