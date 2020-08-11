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Daday’da koronavirüs denetimi yapıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 11.08.2020 16:28 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ekipler korona virüs denetimi yaptı.Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Daday’da iş yerleri, kültürel aktivite yerleri ve toplu ulaşım araçları gibi birçok nokta Daday Kaymakamlığı koordinasyonunda belediye, Toplum Sağlığı Merkezi, Esnaf Odası, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve jandarmadan oluşturulan ekiplerce denetlendi.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ekipler korona virüs denetimi yaptı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Daday’da iş yerleri, kültürel aktivite yerleri ve toplu ulaşım araçları gibi birçok nokta Daday Kaymakamlığı koordinasyonunda belediye, Toplum Sağlığı Merkezi, Esnaf Odası, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve jandarmadan oluşturulan ekiplerce denetlendi. Daday Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan ekipler, kontrollü sosyal hayat döneminde Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğini denetledi. Ekipler vatandaşlara alınan tedbirler konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerde hem iş yeri sahiplerinin hem de vatandaşların kurallara uydukları gözlemlendi.

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