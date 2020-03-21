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Daday’da köy muhtarlarına yaşlılara dağıtılmak üzere maske verildi

KASTAMONU HABERLERİ  | 21.03.2020 15:54 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Daday ilçesinde köylerde ikamet eden yaşlılara dağıtılmak üzere köy muhtarlarına ücretsiz maske verildi.Daday Muhtarlar Derneği Başkanlığı tarafından Korona virüsüyle mücadele kapsamında ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.Daday Muhtarlar Derneği Başkanı Hikmet Çavuş Karasan’ın girişimleri ile dağıtılan ücretsiz maske dağıtımı şu an için virüs için tehdit oluşturan 60 yaş üstü vatandaşlara dağıtılmak üzere köy muhtarlarına teslim edildi.

Daday’da köy muhtarlarına yaşlılara dağıtılmak üzere maske verildi

Kastamonu’nun Daday ilçesinde köylerde ikamet eden yaşlılara dağıtılmak üzere köy muhtarlarına ücretsiz maske verildi.
Daday Muhtarlar Derneği Başkanlığı tarafından Korona virüsüyle mücadele kapsamında ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.
Daday Muhtarlar Derneği Başkanı Hikmet Çavuş Karasan’ın girişimleri ile dağıtılan ücretsiz maske dağıtımı şu an için virüs için tehdit oluşturan 60 yaş üstü vatandaşlara dağıtılmak üzere köy muhtarlarına teslim edildi. Ülkemizin geçtiği bu riskli dönemde her vatandaşın ve kurumların üzerine düşüneni yapması gerektiğini ifade eden Daday Muhtarlar Derneği Başkanı Hikmet Çavuş Karasan, "Ülkemizde görülen bu virüsü alınan tedbirlere uyarak atlatacağımıza inancımız sonsuzdur. Bu vesile ile tüm halkımıza sağlıklı ve huzurlu günler diliyor, içinde bulunduğumuz Miraç Kandilini de en kalbi duygularla kutluyorum" dedi.

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