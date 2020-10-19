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Daday’da Muhtarlar Günü kutlandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 19.10.2020 15:08 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Daday ilçesinde muhtarlar tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.Daday’da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde muhtarlar tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.
Daday’da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen program kapsamında muhtarlar, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından muhtarlar adına konuşmayı Daday Muhtarlar Derneği Başkanı Hikmet Çavuş Karasan yaptı. Karasan, konuşmasında tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Demokrasi örneğini en iyi temsil eden muhtarlardır. Bu, Muhtarlar vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi ifa ediyoruz. Biz 7/24 görevimizin başındayız. Bu vesileyle de tüm resmi kurumlarda ve makamlarda itibar görmek en büyük arzumuzdur. Bize bu itibarı sağlayan ve bu günü hediye eden Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Bu yıl pandemi dolayısıyla kutlamalarımız biraz kısıtlı oldu. İnşallah bu pandemi sürecini ilçemiz ilimiz ve ülkemiz en kısa zamanda atlatır. Bu vesileyle ben tüm muhtarlarımızın gününü kutluyor, esenlik ve başarı dolu bir hayat diliyorum.” dedi.
Programın ardından ise Daday Muhtarlar Derneği Başkanı Hikmet Çavuş Karasan ve bir grup muhtar, Kaymakam Mehmet Sert’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sert, tüm muhtarların gününü kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.

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