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Daday’da vak’a sayısı 13’e kadar düştü

12.01.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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Daday’da vak’a sayısı 13’e kadar düştü

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yapılan denetim ve filyasyon ekiplerinin çalışması neticesinde Covid-19 vak’a sayısı 13’e kadar düştü.İçişleri Bakanlığınca uygulanan sokağı çıkma kısıtlaması ile Daday’da alınan önlemler sonucunda ilçe merkezinde 4 pozitif, 9 temaslı, köylerde ise 9 pozitif, 2 temaslı olmak üzere toplam 13 pozitif vak’a ve 11 temaslı hastanın olduğu öğrenildi.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yapılan denetim ve filyasyon ekiplerinin çalışması neticesinde Covid-19 vak’a sayısı 13’e kadar düştü.
İçişleri Bakanlığınca uygulanan sokağı çıkma kısıtlaması ile Daday’da alınan önlemler sonucunda ilçe merkezinde 4 pozitif, 9 temaslı, köylerde ise 9 pozitif, 2 temaslı olmak üzere toplam 13 pozitif vak’a ve 11 temaslı hastanın olduğu öğrenildi. Yeni vak’aların oluşmaması için yoğun çaba sarf eden yetkililer, vatandaşları temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaları ve gerekli olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Yetkililer, denetimlerin bundan sonrada rehavet oluşturmadan kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

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