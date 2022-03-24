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Dağ Kayağı Temel Eğitim Kampı Muş'ta başladı

24.03.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar: - "Dağ kayağı son yıllarda gelişen branşlarımızdan biri. 2026 Kış Olimpiyatları'nda ilk defa yer alacak. Özellikle genç sporcuların bu branşta yer alması bizler açısından çok önemli"

Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dağ Kayağı Temel Eğitimi Kampı başladı.

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Güzeldağ Kayak Merkezi'nde 5 gün sürecek kampa katılan 16 sporcu, uzman antrenörler eşliğinde zorlu eğitimlere tabi tutuldu.

Sporcuları ziyaret eden Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, gazetecilere, federasyonun yıllık faaliyet programında bulunan kamp eğitimini Muş'ta gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kampı 16 sporcu ve 2 antrenörle açtıklarını ifade eden Başar, şöyle konuştu:

"Dağ kayağı son yıllarda gelişen branşlarımızdan biri. 2026 Kış Olimpiyatları'nda ilk defa yer alacak. Özellikle genç sporcuların bu branşta yer alması bizler açısından çok önemli. Her yıl Türkiye Şampiyonası, milli takım kampları düzenliyoruz. Bu kamplar sonrasında sporcularımızı yurt dışındaki yarışmalara gönderiyoruz. Hedefimiz olimpik sporcuların dağ kayağı branşında yetiştirilmesi. Şu an Muş'taki kampımızda geleceğin olimpiyat sporcularının, milli sporcuların yetişmesi için hedeflerimiz var. Bunlar için çalışıyoruz. Yine Muş'ta gelecek yıl Türkiye Şampiyonasını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu bölge özellikle dağ kayağı anlamında uzun süre kar alışı nedeniyle çok uygun. Dağ kayağı, pist olmayan dağlık bölgelerde yapılan bir branş. Her türlü dağda yapılabiliyor. O yüzden bizim açımızdan çok uygun bir bölge. Umuyoruz ki bu bölgede çokça sporcu yetişecek ve yeni yarışmalar bu bölgede yapılacak."

- "Bütün branşlarında söz sahibi bir il olmayı planlıyoruz"

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler ise Muş'un mevsimsel şartları nedeniyle kış sporlarına elverişli bir il olduğunu belirtti.

Türkiye Dağcılık Federasyon Başkanı Başar'ın katkılarıyla çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını aktaran Güler, "Dağ kayakçılığında büyük potansiyele sahip bir bölgeyiz. Sporcularımıza bakanlığımızın ciddi yatırımları ve destekleri var. Çok büyük organizasyonlara da ev sahipliği yaparak ilimizde kış sporları ve Türkiye Dağcılık Federasyonunun bütün branşlarında söz sahibi bir il olmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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