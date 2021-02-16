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Dağ Kayağı’nda gelenek değişmedi

16.02.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası’na yine Erzurum damga vurdu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası’na yine Erzurum damga vurdu. Gençlik Spor, Spor Lisesi Spor Kulübü ve DADAK Spor Kulübü sporcuları şampiyonlukları kimseye kaptırmadı. Dadaşlar dünya biletini cebine koydu.
Dağ kayağında gelenek değişmiyor. Dadaşlar bir kez daha dağ kayağına damga vurarak, adından söz ettirdi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası 11-14 Şubat 2021 tarihlerinde Trabzon Haldizen yaylasında yapıldı. Nefes kesen yarışlarda Erzurumlu sporcular dağ kayağı yarışlarını önde bitirmenin gururunu yaşadı.
Dağ Kayağında Şampiyon Erzurum
Erzurum dağ Kayağı ekibi, 5 kategoride toplam 8 madalya ile Takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.
Erzurum Spor Lisesi Spor kulübü, DADAK Spor Kulübü ve Erzurum Gençlik Spor kulübünden lisanslı sporcular üstün performanslarıyla Dünya kupası biletini kaptılar.
Erzurumlu sporcular, Türkiye’yi temsil etmek için uluslararası başarı adına ter dökecekler. 24-28 Mart tarihleri arasında İtalya’da yapılacak Erzurum Dağcılık İl Temsilcisi ve Antrenör Erdal Emeç, “Dünya Kupası’na katılacak milli takımın 5 sporcusunun 4 ünün bizim sporculardan oluşması ayrıca gurur kaynağı oldu” dedi.
Dağ Kayağında Erzurum’a Marka Değeri Kazandırdık
Son yıllarda verdikleri emekle Türkiye’nin en iyisi olduklarını belirten Erdal Emeç, Dağcılık ve dağ kayağında antrenör arkadaşları Yıldırım Beyazıt Öztürk ve Mustafa Tekin ile birlikte adı bile bilinmeyen bir branşta Erzurum’a çok önemli bir marka değeri kazandırdıklarını söyledi.
Emeç, “Sporcularımızın antrenmanlarının yanı sıra yaptığımız dağ Kayağı faaliyetleriyle de Erzurum’un ve Palandökenin artık çok iyi bilinen bir merkez haline geldiğini söyleyebiliriz. 4-5 yıl önce başladığımız çalışmalarımızla Amacımız yetiştirdiğimiz sporculardan bazılarını antrenör olarak yönlendirip gelecek nesilleri onlara emanet etmek olacaktır” diye konuştu.

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