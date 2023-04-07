Dağ keçileri yerleşim alanına kadar indi

Sarp kayalıkların olduğu dağlarda yiyecek bulamayan dağ keçileri, Adıyaman-Çelikhan Karayolu Recep Köyü yakınlarında bulunan alanlara inerek burada beslenmeye çalıştı. Yeni yeni yeşeren otların çıktığı alanlarda karınlarını doyurmaya çalışan dağ keçileri, hem yoldan geçen sürücüler hem de köylüler tarafından görüntülendi. Yolan geçtikleri esnada keçileri fark eden sürücüler, keçileri cep telefonu kameralarıyla video kaydına aldı. Bir süre karınlarını doyuran keçiler, Bulam-2 Köprüsü yakınlarında bulunan dere yatağına inerek gözlerden kayboldu.

