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Dağ keçisi avlayan avcılar sosyal medyanın gündeminde

GİRESUN HABERLERİ  | 26.12.2020 14:25 | Son Güncelleme

Ordu’dan Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine gelen avcılar 10 yaşında erkek bir dağ keçisini vurdu.

Dağ keçisi avlayan avcılar sosyal medyanın gündeminde

Ordu’dan Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine gelen avcılar 10 yaşında erkek bir dağ keçisini vurdu. Dağ keçisinin vurulduktan sonra boynuzlarından sürüklenerek taşınma videosu ise sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntüler ise hayvanseverlerin tepkisini çekti.
Avcılar ise doğal dengeyi korumak için belli tür ve yaştaki dağ keçilerinin vurulmasının şart olduğunu öne sürerken, “Av belirli yasalar kapsamında belirlenen avlat sahalarında 8 yaş ve üzeri belirlenen dağ keçileri avlanabiliyor. Bilinçli avcılık doğa dengesini sağlamak için yapılan avdır. Sürü dinamiğinin sağlanması içi sürü içerisinde 8 yaşını geçmiş erkek dağ keçileri belirlenir ve bunların avlanması izin yasal izinler verilir. Bu kapsamda yapılan avlar yasaldır” ifadelerini kullandılar.

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