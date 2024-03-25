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Dağ köylerinde Dündar rüzgarı esti

İHA İHA
25.03.2024 15:19
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Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ziyaret ettiği Doğancı, Dağakça, Tuzaklı, Mürseller ve Kirazlı köylerinde vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılaştı.

Dağ köylerinde Dündar rüzgarı esti

Osmangazi ilçesinde 15 yıldır belediye başkanı olarak görev yapan Mustafa Dündar, yaptığı başarılı çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğantarafından 4. dönem için aday gösterildi. Yeni dönemde aday olan ve hizmetlere kaldığı yerden devam etmek için seçim çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar, 15 yıllık görev sürecinde yaptığı yatırımlarla ilçedeki köylerin çehresini değiştirerek modern bir görüntü kazandırdı. Yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı ise Başkan Dündar, ziyaret ettiği Doğancı, Dağakça, Tuzaklı, Mürseller ve Kirazlı köylerinde vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılaştı. Başkan Dündar’ı köyün girişinde karşılayan vatandaşlar bu zamana kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken 31 Mart’ta büyük destek sözü verdi.

Osmangazi ilçesinin her metre karesine hizmet götürdüklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi ilçesinde 15 yıldır görev yapıyorum. Bu süreçte ilçemizin merkez mahallelerinin yanında köylerine hizmetler götürdük. Köylerimizin neye ihtiyacı varsa bize ulaştılar. Bizde ihtiyaç duydukları hizmetleri köylerimize götürdük. Yaptığımız güzel işlerin karşılığını köylerde aldığımız destekle görüyoruz. Bugün ziyaret ettiğimiz Doğancı, Dağakça, Tuzaklı, Mürseller ve Kirazlı köylerinde vatandaşlarımızın büyük desteğini gördük. Buradaki coşku gösteriyor ki inşallah 31 Mart akşamı sandıklardan zaferle çıkıp hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

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