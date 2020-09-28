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DAGC ve DGF’den kınama

ERZİNCAN HABERLERİ  | 28.09.2020 16:18 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DAGF) Yönetim Kurulları, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını kınadı.DAGC ve DGF Yönetim Kurulları adına yazılı bir açıklama yapan Başkan Feridun Fazıl Özsoy, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırılarını ve Karabağ’ın işgalini kınadıklarını söyledi.Saldırılar sırasında bölgede görev yapan basın çalışanlarının da hedef alındığı kaydedilen açıklamada, şunlar belirtildi “Bölgede barış ve huzuru bozan Ermenistan, uluslararası hukuk ve insani değerleri hiçe sayarak Karabağ’da işgalci konumunda bulunmasına rağmen, günümüzde de bir takım güçlerden destek alarak Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine saldırmaya başlamıştır.

DAGC ve DGF’den kınama

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DAGF) Yönetim Kurulları, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını kınadı.
DAGC ve DGF Yönetim Kurulları adına yazılı bir açıklama yapan Başkan Feridun Fazıl Özsoy, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırılarını ve Karabağ’ın işgalini kınadıklarını söyledi.
Saldırılar sırasında bölgede görev yapan basın çalışanlarının da hedef alındığı kaydedilen açıklamada, şunlar belirtildi “Bölgede barış ve huzuru bozan Ermenistan, uluslararası hukuk ve insani değerleri hiçe sayarak Karabağ’da işgalci konumunda bulunmasına rağmen, günümüzde de bir takım güçlerden destek alarak Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine saldırmaya başlamıştır. Son saldırıda tek amaçları dünya kamuoyuna haber ulaştırmak olan TRT ve AA çalışanı meslektaşlarımız hava mermilerinden son anda kurtulmuştur. Asker sivil ayrımı gözetmeden gerçekleşen Ermeni saldırıları endişe verici boyutlara ulaşmıştır.
Geçmiş tarihimizde 1918’li yıllarda Ermeni çetelerinin Türk halkına yaptığı zulüm ve katliamları yaşamış ve bu acılarla yoğrulan Erzurum ve bölge illerinin insanları olarak Ermenistan’ın saldırıları karşısında kardeş Azerbaycan’ın yanında olduğu belirtirken, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.”

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