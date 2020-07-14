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DAGC’den 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü açıklaması

ERZURUM HABERLERİ  | 14.07.2020 13:51 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle bir mesaj yayınlayan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) yönetim kurulları adına Başkan Feridun Fazıl Özsoy, demokrasinin ve milli değerlerin yaşatılabilmesi yolunda gazetecilerin büyük görev üstlendiğini ifade etti.

DAGC’den 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü açıklaması

15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle bir mesaj yayınlayan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) yönetim kurulları adına Başkan Feridun Fazıl Özsoy, demokrasinin ve milli değerlerin yaşatılabilmesi yolunda gazetecilerin büyük görev üstlendiğini ifade etti. Özsoy, Türk Basını’nın bu vazifesini 15 Temmuz 2016’da hem de diğer zamanlarda şehit verme pahasına yerine getirdiğini söyledi.
Millet iradesinin dışında herhangi bir gücün tanınmadığı belirtilen açıklamada, 15 Temmuz 2016’da yaşananların iyi okunması ve unutulmaması ve dersler çıkarılması gerektiği hatırlatıldı.
Gazetecilerin mesleğini, milletin değerlerinin dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da yaşanılır kılınması adına, tüm zorluklara rağmen mücadelesini devam ettirirken, 4 yıl önce yaşanan hain işgal ve darbe girişiminin önlenmesinde büyük görev üstlendiği söyledi.
Başkan Feridun Fazıl Özsoy açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bağımsız ve özgür yayın yapan medya, tüm gücüyle darbe girişimi ve darbelerin karşısında durarak ve engellenmesine katkı sağlamış, hatta kilit rol oynamıştır. Demokrasi adına Türk halkı ve Türk medyası 15 Temmuz gecesi önemli bir sınavı başarıyla vermiş ve bir de şehidi olmuştur. Medyamız darbecilerin müdahalelerine rağmen yayınlarını sürdürerek darbeye geçit vermemiştir. 15 Temmuz gecesi yaşananlar bize bir kez daha göstermiştir ki, artık Türkiye’de darbe heves ve girişimleri geçmişte kalmıştır. Tarihte sayısız örneklerde ve geçen yıl olduğu gibi kendi insanına kurşun sıkabilecek, milli iradenin mekanı olan meclisi bombalayacak kadar gözü dönmüş, hain ve katillerin girişebilecekleri her türlü alçakça hareketler misliyle karşılık bulmuş, Türk Milleti’nin topyekun karşı duruşuyla bertaraf edilmiştir. Türkiye’nin sorunlarının çözümü ancak ve ancak demokratik sistem içinde olmalıdır. Bir başkasına hayat hakkı tanımayan yaklaşımların Türkiye’nin gündeminden bir daha gelmemek üzere düşmesi gerektiğini, güvenlik güçlerinin ancak ve ancak vatanın birliğini korumak maksadı ile kullanılabileceğini, milleti oluşturan unsurların tümüne ve milletin değerlerine karşı tüm girişimleri reddettiğimizi, Milli iradenin üzerinde başka bir beşeri gücü kabul etmediğimizi haykırıyoruz. Bizler, en zor zamanda, en zor şartlar altında birliğimizi, beraberliğimizi ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz. Milletimize, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, bir kez daha geçmiş olsun derken, darbe girişimini ve terörü lanetliyoruz. Başta basın şehidimiz olmak üzere hayatlarını kaybeden demokrasi ve terör şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı ve gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyoruz.”

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