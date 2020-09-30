YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. DAGC’den Yıldırım’a başarılı gazetecilik ödülü

DAGC’den Yıldırım’a başarılı gazetecilik ödülü

KARS HABERLERİ  | 30.09.2020 14:16 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin (DAGC) düzenlediği Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması’nda İhlas Haber Ajansı (İHA) Kars muhabiri Alper Yıldırım ödülünü aldı.Kars, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ardahan, Ağrı ve Bayburt illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarında görev yapan gazetecilerin haber, fotoğraf ve görüntülü çalışmalarının değerlendirilmesi ve mesleğe yönelen gençlerin özendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni pandemi dolayısıyla yapılamadı.

DAGC’den Yıldırım’a başarılı gazetecilik ödülü

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin (DAGC) düzenlediği Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması’nda İhlas Haber Ajansı (İHA) Kars muhabiri Alper Yıldırım ödülünü aldı.
Kars, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ardahan, Ağrı ve Bayburt illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarında görev yapan gazetecilerin haber, fotoğraf ve görüntülü çalışmalarının değerlendirilmesi ve mesleğe yönelen gençlerin özendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni pandemi dolayısıyla yapılamadı. Başarılı gazetecilerin ödülleri kargo ile gönderildi.
İhlas Haber Ajansı (İHA) Sarıkamış Muhabiri Alper Yıldırım, ödülünü İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu’ndan aldı. İlk ödülünü alan Yıldırım’ın heyecanlı olduğu gözlendi.
DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, gazetecilere gönderdiği ödüllerin içerisine bir not bıraktı.
Başkan Özsoy’un sevgili meslektaşım; dediği notta şu ifadelere yer verildi:
“Doğu Anadolu’nun zor koşullarında gazetecilik mesleğini layıkıyla icra etmek kolay değildir. Hele buna bir de ekonomik durum eklenince meslek daha da zorlaşmaktadır. Gazeteci arkadaşlarımız, özverili çalışmalarıyla gönüllerdeki ödülü zaten çoktan hak etmişlerdir. Bu açıdan bütün meslektaşlarımız tebrik ediyorum.”
İHA’ya 6 dalda ödül geldi
DAGC) düzenlediği Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması’nda İHA Erzurum Haber Müdürü Özge Bozo TV Haber kategorisinde, İHA Erzurum Muhabiri Sefa Tetik TV Görüntü kategorisinde, İHA Erzurum Muhabiri Şahap Gürler Haber kategorisinde, İHA Ardahan Muhabiri Olgun Yıldız Fotoğraf kategorisinde, İHA Kars Muhabiri Işık Çapanoğlu TV Görüntü kategorisinde, İHA Kars Sarıkamış Muhabiri Alper Yıldırım TV Haber kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Birbirinden fazla ilham alan ünlüler Birbirinden fazla ilham alan ünlüler
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Muz ve patates kabuğundan plastik üretiyorlar
Muz ve patates kabuğundan plastik üretiyorlar

Kars Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
04:32
Sabah
05:56
Öğle
12:03
İkindi
15:21
Akşam
17:59
Yatsı
19:18

Kars Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Tanrıverdi Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Sarıkamış Motorize Tugayı Komando Tugayı Oldu
Sarıkamış Motorize Tugayı Komando Tugayı Oldu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kağızman Devlet hastanesinde çocuk doktoru yok
Kağızman Devlet hastanesinde çocuk doktoru yok
Kağızman’da ağıt yakma geleneği sürüyor
Kağızman’da ağıt yakma geleneği sürüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.