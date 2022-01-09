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Dağcılar, Sarıkamış Şehitleri anısına Van'da 3 bin 200 rakamlı dağa tırmandı

09.01.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dağcılar, Sarıkamış Şehitleri anısına Van'da 3 bin 200 rakamlı dağa tırmandı

Van'da profesyonel dağcılardan oluşan 11 kişilik ekip, 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'na tırmanarak Sarıkamış Şehitleri'ni andı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen etkinlikte, 11 kişilik dağcı ekibi, sabah Bakraçlı Mahallesi Yedikilise mevkisinde bir araya gelerek 3 bin 200 metre yüksekliğindeki Erek Dağı'na tırmanışa geçti.

Zorlu parkurda ilerleyerek 8 saatte zirveye ulaşan dağcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerin anısına saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Zirvede Türk bayrağı açan Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Dağcılık Eğitmeni Erhan Çalışkan, Sarıkamış Şehitleri'nin hatırasını yaşatmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Çalışkan, "Zorlu bir tırmanışın ardından zirve yaptık. Burada Sarıkamış şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunduk, dualar okuduk. Bu vesileyle Sarıkamış Şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun." dedi.

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