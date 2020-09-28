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Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD kurtardı

KONYA HABERLERİ  | 28.09.2020 13:39 | Son Güncelleme

Konya’da tırmandığı dağda ayağı kırılarak mahsur kaldığı bildirilen bir kişi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine merkez Meram ilçesinde Loras Dağı’na tırmanan grupta bulunan bir kişinin ayağı kırıldığı ve mahsur kaldığı bilgisi geldi.

Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD kurtardı

Konya’da tırmandığı dağda ayağı kırılarak mahsur kaldığı bildirilen bir kişi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine merkez Meram ilçesinde Loras Dağı’na tırmanan grupta bulunan bir kişinin ayağı kırıldığı ve mahsur kaldığı bilgisi geldi. İhbar üzerine AFAD arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kurtarma ekibi bölgeye ulaşarak zorlu arazi şartlarında mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden aldı. Kurtarılan şahıs daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD kurtardı

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