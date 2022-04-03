Dağdan kopan kaya parçaları Doğu Ekspresi ulaşımını aksattı

Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi, Sarıkamış ilçesinde dağdan koparak tren rayına düşen kaya parçalarının temizlenmesinin ardından yola devam etti.

Kars Tren Garı'ndan sabah saat 08.00'de hareket eden Doğu Ekspresi'nin güzergahında yer alan Sarıkamış ilçesi Topdağı mevkisindeki raya dağdan kopan kaya parçaları düştü.

Makinistin durumu erken fark etmesi üzerine seyir halindeki tren, kayaya çarpmadan durduruldu.

Ray üzerine düşen kayayı trende bulunan görevliler ve yolcular kaldırmaya çalıştı.

Bu girişimin başarısız olması sonucu halatla trene bağlanan kaya, görevlilerin de yardımıyla çekilerek raydan çıkarıldı.

Yaklaşık bir saat bölgede bekleyen tren, kayanın kaldırılmasıyla yoluna devam etti.



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