Dağdan kopan kaya parçaları köy halkını korkuttu

İlçeye 34 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyüne bağlı Ağaçlı mezrasının yoluna dağdan kopan kaya parçalarının inmesi köy sakinlerini korkuttu. Kapa parçalarının yol kenarındaki dereye düştüğünü ifade eden köy sakinleri, yetkililerin önlem alınmasını istedi. Köy sakinleri, “Köy sakinleri olarak korkuyoruz. Bu kayalar sürekli iniyor. Şu an yola kadar geldi. Buraya yakın hayvanlarımız var, zarar verebilir. Yetkililer acilen bu duruma el atıp önlem alsınlar. Hastamız olurda bu yolda gönderemeyiz, her şey olabilir. Acilen önlem alınmalı” dedi.

