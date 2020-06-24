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Dağdeviren’den engellilere örnek davranış

MALATYA HABERLERİ  | 24.06.2020 17:28 | Son Güncelleme

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren tarafından kaleme alınan iki adet şiir kitabı, geliri engellilere harcanmak üzere Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubuna teslim edildi.İl Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşen programa İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altundaş ve grup üyeleri katıldı.İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Kent Konseyi’nde yapılan istişare toplantısında engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırabilmek adına neler yapılabileceklerini konuştuklarını ve bu anlamda ortak çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, “İstişare toplantımızda engelli kardeşlerimize destek olmak amacıyla Engelsiz Düşünenlere ve Engelsiz Yüreklere adlı iki adet şiir kitabını özel baskı yaparak şiir kitabımın gelirini paylaşacağımı söylemiştim.

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren tarafından kaleme alınan iki adet şiir kitabı, geliri engellilere harcanmak üzere Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubuna teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşen programa İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altundaş ve grup üyeleri katıldı.
İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Kent Konseyi’nde yapılan istişare toplantısında engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırabilmek adına neler yapılabileceklerini konuştuklarını ve bu anlamda ortak çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, “İstişare toplantımızda engelli kardeşlerimize destek olmak amacıyla Engelsiz Düşünenlere ve Engelsiz Yüreklere adlı iki adet şiir kitabını özel baskı yaparak şiir kitabımın gelirini paylaşacağımı söylemiştim. Bugün de bu sözümüzü gerçekleştiriyoruz. Çorbada tuzumuz olursa çok mutlu olacağız” dedi. Emniyet teşkilatı olarak her daim engelli vatandaşların yanında bulunduklarını ifade eden Dağdeviren, “ Emeklerinden ötürü Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubumuza ve engelli derneklerimize çok teşekkür ediyor, şiir tadında bir ömür diliyorum” dedi.
Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in göstermiş olduğu hassasiyetten ötürü teşekkür ederek, “ Müdürümüzün engellilerin ihtiyaçları noktasında kitaplarının gelirini engelli kardeşlerimize bağışlaması örnek bir davranıştır. Kent Konseyi olarak bizler de kitabın pazarlaması ve satışı noktasında gerekli hassasiyeti göstererek engelli kardeşlerimize destek olacağız” şeklinde konuştu.
Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altundaş da, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in engellilere karşı gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederek, Emniyet Müdürlüğü ile birlikte devamlı istişare halinde bulunduklarını söyledi.
Programda Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in kaleme almış olduğu şiir kitapları Kent Konseyine teslim edilirken, Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan tarafından da Emniyet Müdürüne ebru sanatından yapılmış bir tablo hediye edildi.

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