Daha imza atılmadan Sergen Yalçın'a zehir zemberek sözler: "Kumarbaz, bilgisiz, at yarışı oyuncusu..."

Türk futbolunun önemli isimlerinden Sergen Yalçın'ın Milli Takım'ın başına getirleceğinin açıklanmasının ardından bu kez de gazeteci Fatih Altaylı'nın sert açıklamalarıyla gündeme geldi. Yalçın'ın Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesini eleştiren Altaylı, deneyimli çalıştırıcının disiplin anlayışını ve çalışma yöntemlerini hedef aldı.

"BÖYLE BAŞA BÖYLE TARAK"

Türkiye Futbol Federasyonu'na da tepki gösteren Altaylı, Sergen Yalçın tercihini şu ifadelerle değerlendirdi:

"Dingildeyen Futbol Federasyonu, Türk futbolunun başına Sergen Yalçın'ı getirdi. Güldüm. Böyle başa böyle tarak."

"MARADONA VE MESSİ'DEN BİR TIK AŞAĞIDAYDI"

Sergen Yalçın'ın futbolculuk dönemindeki yeteneğini öven Altaylı, eski yıldızın dünya futbolunun en önemli isimleriyle kıyaslanabilecek seviyede olduğunu savundu.

Altaylı, "Bana göre Sergen Yalçın Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yeteneğidir. Zidaneler, Platiniler, Hagiler ayarında bir futbolcuydu. Maradona ve Messi'den bir tık aşağıdaydı belki ama büyük topçuydu" ifadelerini kullandı.

"SIFIR DİSİPLİN İLE TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAYA ÇALIŞTI"

Yalçın'ın futbolculuk kariyerinde sahip olduğu potansiyeli yeterince değerlendiremediğini ileri süren Altaylı, aynı yaklaşımın teknik direktörlük döneminde de devam ettiğini iddia etti.

Ünlü gazeteci, "Ama o zaman da lagar, o zaman da umursamaz bir adamdı. Bunu teknik direktörlüğünde de sürdürdü. Futboldaki yeteneği ile çok yukarılara çıkabilecekken o durumu idare etti, bu tavrını teknik direktörlükte de sürdürdü. Sıfır disiplin ile teknik direktörlük yapmaya çalıştı ve kendi camiasında bile 'Yeter ama' dedirtti" dedi.

"YILDA ÜÇ BEŞ MAÇ, BOL KAZANÇ"

Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinin Yalçın'ın çalışma anlayışına uygun olduğunu öne süren Altaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve şimdi milli takımın başında. Bir yandan tam ona göre, tembel işi. Yılda üç beş maç. Bol kazanç."

ÇOK KONUŞULACAK "KUMARBAZ" YAKIŞTIRMASI

Fatih Altaylı, Sergen Yalçın için sert ifadeler kullandı: "Kumarbaz, at yarışı oyuncusu, tembel, ilgisiz, bilgisiz, futbolcuların adını dahi hatırlamayan, ligleri izlemediği çok belli birisi Milli Takımlar Teknik Direktörü oldu."

"BÖYLE FEDERASYONA BÖYLE TEKNİK DİREKTÖR"

Modern futbolda veri analizi, istatistik ve ekip çalışmasının önemine dikkat çeken Altaylı, Sergen Yalçın'ın bu alanlardaki yeterliliğini de sorguladı.

Altaylı, "Ama artık futbol öyle bir şey değil. Bilgi akışı, istatistik, veri değerlendirme, ekip çalışması. Bunların hiçbirinin Sergen'de olduğunu zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu da eleştiren Altaylı, değerlendirmesini "Ama böyle başa böyle tarak. Böyle federasyona böyle teknik direktör. Bir anlamda tencere kapak" sözleriyle tamamladı.