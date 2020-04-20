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Daha modern Kocasinan için konforlu yollar

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.04.2020 11:53 | Son Güncelleme

Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı her alanda mücadeleyi aralıksız sürdüren Kocasinan Belediyesi, bir yandan da Bekir Yıldız Bulvarı ve Bağdat Bulvarı’nı Yeni Sanayi’ye ile Osman Kavuncu Bulvarı’na bağlayan Çınarcık Caddesi’nde yol çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı her alanda mücadeleyi aralıksız sürdüren Kocasinan Belediyesi, bir yandan da Bekir Yıldız Bulvarı ve Bağdat Bulvarı’nı Yeni Sanayi’ye ile Osman Kavuncu Bulvarı’na bağlayan Çınarcık Caddesi’nde yol çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Trafik yoğunluğunun az olması nedeniyle yol yapım çalışmalarını artırdıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kayseri’nin ulaşımını daha konforlu hale getireceklerini söyledi.
Modern belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, yaptıkları yol ve kaldırım çalışmalarıyla sadece Kocasinan sakinlerine değil, tüm şehre daha kaliteli hizmet sunduklarını vurguladı. Mahallelerde kaldırım, yol açma, yenileme ve genişletme çalışmalarına hız vererek, hizmet atağını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Havaların ısınmasıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü’müz çalışmalarını hızlandırdı. Kocasinan’da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gereken çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Hummalı bir şekilde devam ettirdiğimiz yol yenileme ve asfalt çalışmasıyla Kocasinan, daha da güzelleşecek. Bu doğrultuda Yunus Emre Mahallesi Çınarcık Caddesi’ndeki çalışmalar bittiğinde ilçemiz, daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşacak. Yaptığımız çalışmalar mahallemizin çehresini değiştirdiği gibi ulaşım rahatlığını da sağlayarak ilçemizin gelişmesinde büyük rol üstlenmektedir. Daha ferah ve daha nezih bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz.” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, daha modern bir Kocasinan için ellerinden geldiğince titiz ve özenli bir şekilde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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