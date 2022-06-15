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Daha önce uyuşturucudan tutuklanan kadın yine aynı suçtan yakalandı

15.06.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce uyuşturucudan tutuklanan kadın yine aynı suçtan yakalandı

Daha önce uyuşturucudan tutuklanan kadın yine aynı suçtan yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda tutuklanan ve ardından tahliye edilen kadın yine uyuşturucu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu satan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Bataklık adı verilen ve 12 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklanan ve ardından tahliye edilen bir kadının genital bölgesine sakladığı 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kadın ile birlikte yakalanan erkek şüphelinin üzerinde ve ikametinde çeşitli miktarlarda esrar, kenevir, reçeteye tabi hap ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

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