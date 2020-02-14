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Daha temiz ve yaşanılabilir bir Nevşehir için, pet şişeler kumbaraya

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 14.02.2020 17:45 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi, geri dönüşümü yaygınlaştırmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Nevşehir Belediyesi, geri dönüşümü yaygınlaştırmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çalışmalar kapsamında şehrin çeşitli noktalarına estetik görünümlü Pet Şişe Toplama Kumbaraları yerleştirildi.
Sıfır Atık Projesi kapsamında son dönemde yaptığı çalışmalarla şehrin birçok noktasında atıkları kaynağında ayrıştırarak toplamaya başlayan Nevşehir Belediyesi, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında pet şişeleri de ayrı toplamaya başladı.
Pet şişelerin diğer atıklara karışmadan toplanabilmesi amacıyla Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin belirli noktalarına kalp şeklindeki şık tasarımları ile dikkat çeken Pet Şişe Toplama Kumbaraları yerleştirildi.
Belediye ekiplerinin Nissara AVM önündeki montaj çalışmaları sırasında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, toplumda çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri bu projeye tüm Nevşehirlilerin desteğini beklediklerini söyledi.
Çevrenin korunması konusunda özellikle gençlerden daha duyarlı davranarak örnek olmalarını isteyen Başkan Arı, “Şehrimizin çeşitli noktalarına yerleştirdiğimiz bu kumbaralar sayesinde doğada bin yıl boyunca yok olmayan plastik ambalaj atıklar, geri dönüşüme kazandırılacak ve böylece pet şişe ve ambalaj atıklar kolayca toplanacak ve kaynağında ayrıştırılan ambalaj atıkları çöpe gitmeyecek. Çocuklarımıza ve gençlerimize daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak için Nevşehir Belediyesi olarak bizler elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda başlattığımız kampanyalara ve çalışmalara önümüzdeki dönemde yenileri de eklenecek.” dedi.

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