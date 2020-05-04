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Daha yeşil bir Ardahan

ARDAHAN HABERLERİ  | 04.05.2020 10:21 | Son Güncelleme

’Daha yeşil bir Ardahan ’ hedefiyle hareket eden ve bu kapsamda bugüne kadar önemli işlere imza atan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Şehrin dört bir yanında yürüttüğü yeşillendirme çalışmalarına bugün Tarihi Ardahan Kalesi etrafına yapımına başlanan “Kür Boyu Spor ve Dinlenme Koridoru Projesi” kapsamındaki alana fidan dikim çalışması başladı.Çalışmayla ilgili bir açıklama yapan Başkan Demir, “Ardahan’ın şehir içinde en büyük eksiklerinden bir tanesi de yeşilimiz ve ağacımız az, oysaki biz yeşil, ağaç ve toprak cennetiyiz, insan elinin değdiği yerde biraz yeşil azalıyor.

’Daha yeşil bir Ardahan ’ hedefiyle hareket eden ve bu kapsamda bugüne kadar önemli işlere imza atan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Şehrin dört bir yanında yürüttüğü yeşillendirme çalışmalarına bugün Tarihi Ardahan Kalesi etrafına yapımına başlanan “Kür Boyu Spor ve Dinlenme Koridoru Projesi” kapsamındaki alana fidan dikim çalışması başladı.
Çalışmayla ilgili bir açıklama yapan Başkan Demir, “Ardahan’ın şehir içinde en büyük eksiklerinden bir tanesi de yeşilimiz ve ağacımız az, oysaki biz yeşil, ağaç ve toprak cennetiyiz, insan elinin değdiği yerde biraz yeşil azalıyor. Mayıs ayı sonuna kadar elimizdeki fidanların tümünü Ardahan’ımızın muhtelif yerlerine ekeceğiz. Çalışma yaptığımız alan peyzaj alanımız. Buradaki yolu araç trafiğine kapatacağız çünkü hiçbir yere gitmiyor bu yol. Sadece yeşilimizi işgal ediyor bu yol. Sadece bisiklet ve yürüyüş yolu olarak planladık. Kura Rekreasyon alanı SERKA destekli olarak bir ay içerisinde ihaleye çıkacağız. Bizler mevsimsel olarak gecikmememiz için bir an önce fidanlarımızı toprakla buluşması için çalışıyoruz. Ardahan’da her yeri yeşil yapacağız” dedi.

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Dündar Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gole
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