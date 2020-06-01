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Daha yeşil Kocasinan için 15-20 yaş arası ağaçlar toprakla buluştu

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.06.2020 11:41 | Son Güncelleme

İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’nin en kapsamlı fidanlığını bünyesinde bulunduran Kocasinan Belediyesi, daha yeşil Kocasinan için binlerce ağacı toprakla buluşturdu.

İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’nin en kapsamlı fidanlığını bünyesinde bulunduran Kocasinan Belediyesi, daha yeşil Kocasinan için binlerce ağacı toprakla buluşturdu. Son beş yılda yüzbinlerce ağacı diktiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan, geleceğe daha emin adımlarla yürüyor” dedi.
‘Daha Yeşil Kocasinan’ çalışmaları çerçevesinde düzenli olarak gerçekleştirilen ağaç dikim çalışmalarının Erkilet Bölgesinde devam ettirdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Bizler Kocasinanlılara hizmet noktasında elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımız da bunlardan sadece biri. Yeşil, bizlerin çevreye bakışı noktasında önemli bir konu. Yeşil ve çevre bilincini en iyi şekilde gençlerimize ve çocuklarımıza aşılayabilmek adına yoğun gayret sarf ediyoruz. Çünkü, emanet aldığımız çevreyi bizden sonraki nesillere bırakacağız. Bu doğrultuda son 5 yılda yüzbinlerce ağacı toprakla buluşturduk ve kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından Kocasinan’ı dünya standartların üzerine çıkarttık. Bütün gayretimiz, daha yaşanabilir ve yemyeşil Kayseri’yi inşa etmektir. Bu vesileyle dikilen ve dikilecek olan ağaçların şehrimize ve çevremize güzellikler getirmesini diliyorum.” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Daha yeşil Kocasinan için farklı mahallelerimizde ağaç dikme çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir” diyerek noktaladı.

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Kocasinan
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Melikgazi
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Stad Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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