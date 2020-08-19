Daikin, ABD'li startup Locix’e 2 milyon dolarlık yatırım yaptı

İSTANBUL (AA) - Daikin Industries, data, konumlama, gelişmiş yapay zeka ve Wi-Fi kombinasyonunu kullanarak mekansal zeka çözümleri üreten ABD'li startup Locix'e 2 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Daikin Industries'ten yapılan açıklamaya göre, şirket bu yatırımla Locix'in yerel konumlandırma teknolojisi Locix LPS'yi kullanarak, kurulum sahalarındaki çalışma saatlerini azaltmayı hedefliyor.

Locix LPS çözümü, kapalı alandaki iklimlendirme ünitelerinin konumlandırma bilgilerini yapılandırıp, doğrulayacak ve daha önce manuel olarak yapılan uzaktan izleme hizmetlerini otomatik hale getirecek. Bu çözüm ayrıca, bir ofis binası içerisindeki insanların varlığı ve hareketlerini tespit ve analiz edebilecek.

Bu ve benzeri yatırımlarla Daikin, ofis alanları için iklimlendirmede yeni bir çözüm segmentinin gelişmesini amaçlıyor.

Daikin, iklimlendirme cihazlarını ağlara bağlayarak ve iklimlendirmeyle ilgili büyük verileri analiz ederek bu alanda farklı çözümleri hızlandırmayı ve yeni bir müşteri değeri oluşturmayı planlıyor.