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Daikin, Japon kültürünü tanıtmaya devam ediyor

13.10.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi Hasan Önder: -"Japon kültürünü Türkiye'de tanıtarak tarihimizde çok eskilere dayanan dostluğumuzun pekişmesini arzuluyor ve Türkiye'de 'Japon Kültür Elçisi' olma hedefimizle hareket ediyoruz" - Japonya Başkonsolosu Kenichi Kasahara: -"2024 yılı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yıl dönümü. Konsolosluk olarak da Japon kültürünü Türklere tanıtmak amacıyla kültürel faaliyetlerimize devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Daikin, Türkiye'de Japon kültürü elçisi olma hedefiyle çıktığı yolda gerçekleştirdiği etkinliklerle bu misyonunu yerine getiriyor.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, bu amaçla Daikin, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla düzenlenen "İstanbul Japon Film Festivali" kapsamında ünlü Japon yönetmen ISHII Yuya'nın "The Great Passage- Kelimelerle Yolculuk" filminin özel gösterimi için sponsor oldu.

13-20 Ekim 2022 tarihleri arasında "İstanbul Japan Week" etkinlikleri kapsamında İstanbul Japon Filmleri Festivali, Piyano Konseri, Baskı Resim Sergisi ve Japonya Hükümeti Eğitim Bursu (MEXT) Semineri gibi etkinlikler düzenleniyor.

İstanbul Japan Week kapsamında bu yıl 17'nci kez düzenlenen Japon Film Festivali ise 12 Ekim'de "The Great Passage-Kelimelerle Yolculuk" filminin İstanbul Kanyon Cinemaximum'da yapılan galasıyla başladı.

Özel gösterimde açılış konuşmalarını Daikin CEO'su Hasan Önder ve Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara yaptı.

Açıklamada, açılışta yaptığı konuşmaya yer verilen Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, kültürlerin oluşmasının uzun bir süreç içerisinde gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"(Kültürler) Din, dil, ırk, çevre gibi birçok faktörün etkisiyle şekilleniyor ve nesilden nesile aktarılıyor. Komşu ülkeler ve çevre de zaman içerisinde şekillenmesine oldukça etki ediyor. Bizim de şirket kökenimiz itibarıyla Japon kültürü oldukça ilgimizi çekiyor ve Türkiye'de de Japon kültürü elçiliği kapsamında uzun yıllardır çalışmalar yapıyoruz. Japon kültürünü Türkiye'de tanıtarak tarihimizde çok eskilere dayanan dostluğumuzun pekişmesini arzuluyor ve Türkiye'de 'Japon Kültür Elçisi' olma hedefimizle hareket ediyoruz. Biliyorsunuz, Japon filmleri görsel sanatlar açısından dünyada 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Biz de bu akşam, bu güzel film ile bir kez daha görsel bir şölen yaşadık. Önümüzdeki dönemde de amacımız doğrultusunda birçok kültürel faaliyette bulunmaya devam edeceğiz."

Japonya Başkonsolosu Kenichi Kasahara da açılış konuşmasında, şu ifadelere yer verdi:

"Japonya ve Türkiye iki dost ülke olmasının yanı sıra kültürel açıdan da benzerliklere sahiptir. Sanat da bu benzerlikleri yansıtmada, kültür ya da inanışlar ne olursa olsun ortak duyguları aktarmada harika bir araç. Bugün burada Daikin Türkiye'nin sponsorluğunda iki milleti bir araya getirdiğimiz özel gösterimde bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. 2024 yılı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yıl dönümü. Konsolosluk olarak da Japon kültürünü Türklere tanıtmak amacıyla kültürel faaliyetlerimize devam edeceğiz."

İklimlendirme sektörünün lideri Daikin, şimdiye kadar Japon kültürü elçisi olma hedefi ile birçok organizasyona ev sahipliği yaptı. 2014 yılında ünlü müzisyen Kitaro'yu Türk hayranlarıyla buluşturan Daikin, 2017 yılında da Japon geleneksel davul sanatının dünyaca ünlü temsilcisi Ondekoza Türkiye Turnesi'ne sponsor oldu ve Japon davul grubuyla etkinlik düzenledi. Aynı yıl içerisinde Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 90'ıncı yılı kapsamında düzenlenen 'Komşumuz Japonya: Hisset! Dene! Japon Festivali' de Daikin Türkiye'nin katkılarıyla İstanbul'daki Japon Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

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