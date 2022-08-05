Daikin Türkiye 11 yılda 27 kat büyüdü

İSTANBUL (AA) - Daikin, çevre ve enerji dostu ürünleri ile çift haneli büyümesini sürdürerek, Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığı 2011 yılından bu yana 27 kat büyüdü.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, enerji verimli cihazlara artan ilgi 2021 yılında Daikin’e 2 kat büyüme getirdi.

2021 mali yılını 5 milyar 500 milyon lira ciro ile kapatan Daikin, doğrudan yatırımcı olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığı 2011 yılından bu yana 27 kat büyüme gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, "2021 yılında salgına rağmen ciromuzu 2020 yılına oranla 2 kat artırarak hedeflerimizin üzerine çıktık ve ihracattan istihdama her alanda büyüdük. Böylece 2025 yılı hedeflerimize bir adım daha yaklaştık." ifadelerini kullandı.

Önder, bu büyümede kullanıcıların enerji ve çevre dostu ürünleri tercih etmesi, tasarruf bilincinin gelişmesi gibi faktörlerin de etkili olduğunu belirtti.

Hasan Önder, Nisan 2022 itibarıyla yeni mali yılın açılışını yapan Daikin Türkiye'nin yeni sezona büyük bir moral ve motivasyon ile başladığını ifade ederek, "2021'e başlarken kendimize yüzde 20'lik bir büyüme hedefi koymuştuk. Ancak yıl boyunca gösterdiğimiz performansla salgına rağmen bunu aştık. Ulaştığımız 5 milyar 500 milyon liralık ciro, aynı zamanda Daikin Türkiye olarak faaliyet göstermeye başladığımız günden bu yana 27 kat büyüdüğümüzü gösteriyor. 2020 yılında 2 milyar 800 milyon TL olan ciromuzu bu yıl yüzde 96 artırarak 5 milyar 500 milyon TL yaptık. Şu anda bin 800 kişilik büyük bir aileyiz. Hedefimiz 2025 yılında tüm tedarik zincirindeki olumsuzluklara rağmen ciroda 755 milyon avroya, istihdamda da 2 bin 700 kişiye ulaşmak. Bu doğrultuda var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sakarya Hendek'teki fabrikamızda sürekli üretim kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz"

Önder, büyük projelerin tercihi olmaya 2021 yılında da devam eden Daikin VRV sistemleri ile konut tipi split klimaların satışlarda ağırlığını koruduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Isıtmada da büyük bir atılım yaptık. Bu çıkışı devam ettireceğiz. Sakarya Hendek'teki fabrikamızda sürekli üretim kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz. Bu nedenle 25 Mayıs'ta VRV dış ünite üretim tesisimizi açarak üretimimizin yüzde 70'ini ihraç etmeyi hedefliyoruz. Bu üretim tesisinin açılması ile Türkiye, Orta Doğu ve Daikin Türkiye’ye bağlı Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Gürcistan, Kuzey Irak, Moğolistan, KKTC ülkelerine 100 milyon avroluk daha ek ihracat hedefliyoruz. Split klima ve kombi üretim tesislerimizde de üretim kapasitemizi artırarak Türkiye’de iklimlendirme sistemlerinin lojistik üssü olma hedefini gerçekleştiriyoruz. 2011 yılından bu yana yaklaşık 94 milyon avro yatırım yaptığımız üretim tesislerimizde, 2025 stratejik hedeflerimiz doğrultusunda 80 milyon avroluk yatırım yapmayı planlıyoruz. Yüzde 100 Japon sermayesi ile Türkiye'de olan Daikin, güçlü Türkiye ekonomisine olan güvenini sürdürmekte ve Türkiye'yi lojistik üssü olarak konumlandırmaktadır."

Daikin'in toplam cirodaki başarısının ihracata da yansıdığına dikkati çeken Önder, "Geçen yıl ihracat ciromuz yaklaşık 261 milyon avro. Artık enerji verimliliği yüksek ve çevreye duyarlı ürünlerin pazar payının arttığı görülüyor. Bu nedenle bu pazarlarda da yüksek teknolojiye sahip ürünlerin kullanımının artacağını öngörüyoruz. Daikin Türkiye olarak Ortadoğu ve Türkiye'ye bağlı Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Gürcistan, Kuzey Irak, Moğolistan, KKTC gibi ülkeleri olmak üzere 44 ülkeye kombiden radyatöre uzanan geniş kapsamlı ihracat gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz bu pazarlardaki gücümüzü pekiştirmek ve 2025 yılında 500 milyon avro ihracata ulaşmak." değerlendirmesinde bulundu.

