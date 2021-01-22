Daikin'dan servis ağına "Daikin App" ile mobil destek

İSTANBUL (AA) - Daikin, yetkili servislerinin daha yüksek performans sağlaması amacıyla geliştirdiği akıllı telefon uygulamasıyla servis kalitesini bir üst düzeye çıkarıyor.

Şirket açıklamasına göre, Daikin App adı verilen uygulama, Daikin'in servis ağına mobil destek sağlarken arıza çözümlerini hızlandırıyor. Yetkili servisler arızayı gidermek için gittikleri mahallerde sonuca ulaşamadıklarında Daikin App ile arızalı cihazın video ya da fotoğrafını merkezdeki ekip arkadaşlarıyla paylaşıyor ve gerekli yardımları alarak cihaz sorununu anında çözebiliyor.

Daikin App, mobil desteğin yanı sıra tüm ürün gruplarına ilişkin teknik bilgilerin, videoların ve ürün eğitimlerinin de dahil olduğu "Bilgi kütüphanesi"ni bünyesinde barındırıyor.

İnteraktif bir rehber olma özelliği taşıyan uygulama, tüm arıza kodlarına anında çözüm üretirken, servis elemanını adım adım yönlendirebiliyor. Daikin Türkiye’nin sorumlu olduğu çevre ülkelerdeki servis gücüne de destek sağlamak amacıyla Rusça dil seçeneğine de sahip olan Daikin App, duyuru ve haberleri de kullanıcılarına sunuyor.