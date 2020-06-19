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Daire Başkanı Başbekleyen’in Kütahya’da okul ziyaretleri

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.06.2020 12:27 | Son Güncelleme

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) dolayısıyla Kütahya’da bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Politikaları Daire Başkanı Mustafa Alphan Başbekleyen, sınav yapılacak bazı okulları ziyaret ettiDaire Başkanı Mustafa Alphan Başbekleyen, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Ölçme Değerlendirme Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Güven ile birlikte Cumhuriyet Ortaokulu, Fatih Ortaokulu, Mimar Sinan Ortaokulu, Özel Germiyan Bilge Ortaokulu ve Özel Bahçeşehir Ortaokulu’nu ziyaret ederek sınav hazırlıklarını yerinde inceledi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) dolayısıyla Kütahya’da bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Politikaları Daire Başkanı Mustafa Alphan Başbekleyen, sınav yapılacak bazı okulları ziyaret etti
Daire Başkanı Mustafa Alphan Başbekleyen, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Ölçme Değerlendirme Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Güven ile birlikte Cumhuriyet Ortaokulu, Fatih Ortaokulu, Mimar Sinan Ortaokulu, Özel Germiyan Bilge Ortaokulu ve Özel Bahçeşehir Ortaokulu’nu ziyaret ederek sınav hazırlıklarını yerinde inceledi.

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