Daire Başkanı Başbekleyen’in Kütahya’da okul ziyaretleri

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) dolayısıyla Kütahya’da bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Politikaları Daire Başkanı Mustafa Alphan Başbekleyen, sınav yapılacak bazı okulları ziyaret etti

Daire Başkanı Mustafa Alphan Başbekleyen, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Ölçme Değerlendirme Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Güven ile birlikte Cumhuriyet Ortaokulu, Fatih Ortaokulu, Mimar Sinan Ortaokulu, Özel Germiyan Bilge Ortaokulu ve Özel Bahçeşehir Ortaokulu’nu ziyaret ederek sınav hazırlıklarını yerinde inceledi.

