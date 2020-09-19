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Daire Başkanı Haşim Altun Hakkari’de

HAKKARİ HABERLERİ  | 19.09.2020 13:42 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üst düzey yöneticileri 2020-2021 eğitim-öğretim yılının başlaması öncesi Hakkari’yi ziyaret etmeye devam ediyor.MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Haşim Altun’da Hakkari’yi ziyaret ederek Milli Eğitim Bakanı Prof.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üst düzey yöneticileri 2020-2021 eğitim-öğretim yılının başlaması öncesi Hakkari’yi ziyaret etmeye devam ediyor.
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Haşim Altun’da Hakkari’yi ziyaret ederek Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un selamlarını iletti. Daire Başkanı Haşim Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile okullarda saha ziyaretlerinde bulunarak salgın süreci eğitim hazırlıkları ve EBA destek noktaları hakkında bilgi edinerek, il, ilçe yönetici ve öğretmenlerin sorun ve önerilerini dinledi. Başkan Altun, eğitim kurumlarında hijyen şartlarını geliştirmek için MEB’in TSE ile ortak yürüttüğü "Okulum temiz" uygulamasında Hakkari’de başarı gösteren ve belge almaya hak kazanan Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi ve Hakkari Fen Lisesini de tebrik ederek okul müdürlerine “Okulum temiz” belgesini takdim etti. Başkan Altun, ziyaret sonrasında salgın süreci eğitim hazırlıkları kapsamında istenilen düzeyde farkındalık oluşturulduğunu ve bu durumdan ötürü memnuniyetini dile getirerek İl Milli Eğitim Müdürü nezdinde Hakkari MEM ekibine ve ziyaret edilen okul müdürü ve öğretmenlerine teşekkür etti.
Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’de okulların eğitim öğretime hazır olduğunu vurgulayarak, “Daire Başkanı Haşim Altun’un ilimize yaptığı ziyaretin Hakkari milli eğitim camiasına güç kattığını belirterek ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim” dedi.

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