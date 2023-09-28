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Dairede gaz kaçağı ihbarı tüm ekipleri harekete geçirdi

28.09.2023 13:41 | Son Güncelleme:
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Karaman’da dairede gaz kaçağı ihbarı itfaiye, doğal gaz, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Dairede gaz kaçağı ihbarı tüm ekipleri harekete geçirdi

Olay, öğle saatlerinde Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartman sakini bir kişi binanın son katındaki daireden gaz kokusu geldiğini 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine tüm ekipler harekete geçti. Adrese hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gaz kokusunun geldiği dairede yaşayan kişinin içeride olma ihtimaline karşı zamanla yarışan doğal gaz ve itfaiye ekipleri titiz bir çalışma yürütürken, polis ekipleri de bina girişinde çevre güvenliği aldı. Daireye, uzatılan yangın merdiveniyle balkondan giren itfaiye görevlileri içeride kimsenin olmadığını söylemesiyle derin bir nefes alındı.

Binaya verilen doğal gaz vanadan kesilirken, gaz kokusunun kaynağının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Alınan tedbirlerin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

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