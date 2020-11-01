DAK ekibi Eskişehir’e başarı ile dönüyor

Yaşanan İzmir depremi için bölgeye giden Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) ekibi Eskişehir’e geri dönüyor.

İzmir’de meydana gelen deprem sebebiyle yöre halkına destek vermek için Eskişehir’den olay yerine giden DAK ekibi, oradaki başarılı çalışmalar sonrasında geri dönmek için yola çıktı. Depremin birinci günü İzmir’e ulaşıp saat 23.00 itibari ile yıkılan bir AVM binasında çalışmalarını başlatan ekip, 2 vatandaşı canlı ve 4 vatandaşı ölü olarak enkazdan çıkartmıştı. Daha sonra Barış apartmanına yönlendirilen ekip, 1 vatandaşı sağ ve 2 vatandaşı ölü olarak enkaz altından çıkatmıştı. Toplamda 3 sağ ve 6 ölü vatandaşı enkazdan çıkartan ekibin, 34 saat süren aralıksız çaba sonrası AFAD yetkilileri ile görüştüğü, çalışılan bina sayısının 3 bina olduğu ve ekip sayısının yeterli olduğununun dile getirildiğinin belirtilmesi üzerine dönüş kararı verdiği belirtildi.

