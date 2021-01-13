DAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Bilmez başkanlığında yapıldı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 2021 yılı ilk yönetim kurulu toplantısını video konferans aracılığıyla gerçekleştirdi.

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Dönem Başkanlığını Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz’den alan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Vali Mehmet Emin Bilmez’in makamından bağlandığı video konferans toplantıya Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, Hakkari İl Genel Meclisi Başkanı Nazmi Coşkun, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray katıldı.

Toplantıda DAKA’ya yapılan fizibilite destek program başvuruları, 2021 DAKA çalışma programı, bütçesi ve ajansın kurumsal yapılanması ile ilgili hususlar değerlendirildi.



