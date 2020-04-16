DAKA’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 bin TL destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destekler devam ediyor. DAKA çalışanları da Genel Sekreter Halil İbrahim Güray öncülüğünde kampanyaya 20 bin TL destek verdiler. Halil İbrahim Güray, beraberindeki Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay ile Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret ederek. Kampanya hesabına yatırılan 20 binTL’nin makbuzunu teslim etti.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) personeli tarafından ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına yatırılan 20 bin TL destek makbuzu, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray tarafından Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e teslim edildi” ifadeleri kullanıldı.

