DAKAF’24 Fuarında Elite World Van Hotel’e yoğun ilgi

Otelcilik trendlerini yakından takip ederek, yatırımlarını çeşitlendiren ve artıran Elite World Van Hotel, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Van YYÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarında (DAKAF’24) yer aldı.

Özellikle turizm bölümünü okuyan öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşı karşıya kalan Elite World Van Hotel, sektörle ilgili önemli bilgiler sundu. Kariyer planlaması hakkında öğrencilere faydalı bilgilendirmelerde bulunduklarını aktaran Elite World Van Hotel İnsan Kaynakları Müdürü Asuman Levent, “Bu tür fuarlarda kariyer planlamasını hedefleyen öğrencilere gelecek planlamaları hakkında bilgiler sunduk. Bunun yanında öğrencilerin kendi gelişimlerini tamamlayabilmeleri adına sektör olarak kendilerine staj imkanı sağlayarak, sektöre daha hızlı ve daha donanımlı girmelerine imkan sağlayabileceğimizin bilgisini aktardık. Oldukça olumlu geçen görüşmelerin ardından bu tür fuarların her yıl tekrar edilmesi, gerek sektör açısından gerekse öğrencilerin bakış açılarının değişmesi açısından oldukça önemlidir. Biz bu anlamda bu fuarı gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, fuarın ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

