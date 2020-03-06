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DAKAF’a GSİM damgası

ERZURUM HABERLERİ  | 06.03.2020 11:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde düzenlenen ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda GSİM’nin spor ve gençlik faaliyetlerini içeren standı büyük ilgi gördü.Erzurum’da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF) büyük katılımla gerçekleşirken, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün spor ve gençlik faaliyetlerini içeren standı da büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde düzenlenen ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda GSİM’nin spor ve gençlik faaliyetlerini içeren standı büyük ilgi gördü.
Erzurum’da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF) büyük katılımla gerçekleşirken, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün spor ve gençlik faaliyetlerini içeren standı da büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde düzenlenen ve Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı yoğun ilgi görürken, DAKAF’a damga vuran stantlardan biri de on ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin koordinatörlüğünü yaptığı Erzurum GSİM Standı oldu. Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 10 Üniversite’nin yanı sına çok sayıda STK ve firmanın katılımıyla gerçekleşen DAKAF’a, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri’nden sorumlu Şube Müdürü Letif Arslan koordinatörlük yaptı. Van, Erzincan, Kars, Ağrı, Muş, Artvin, Iğdır, Ardahan, Muş ve Tunceli illeri de fuarda yer aldı.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünü yaptığı DAKAF’da kış ve buz sporlarının tanıtımı yapılırken, flor curlingte yine fuarın gözde faaliyetlerinden biri oldu. On ilin GSİM’leri spor ve gençlik faaliyetlerini tanıttı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda Gençlik Merkezleri’nin ‘Deneyap’, ‘Robotik Kodlama’ ‘Mucitler ve İcatlar’, Filografi sanatı, ebru sanatı, kara kalem çalışması, el emekleri gibi çok sayıda çalışmaları tanıtıldı. Fuarda Erzurum GSİM bağlı KYK öğrencileri de çalışmalarını GSİM standında tanıttı.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin “Yetenek Her Yerde” sloganıyla 10 ayrı ilde düzenlemeyi planladığı bölgesel kariyer fuarlarının üçüncü etabı Doğu Anadolu Kariyer Fuarının (DAKAF’20) açılış töreni Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen Fuarda ilgi gördükleri için mutlu olduklarını belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, özverili çalışmalarından ötürü stant görevlileri ile koordinatör Letif Arslan’a teşekkür etti.
Kazım Karabekir Stadı Protokol Sorumlusu Zafer Ala, Spor Uzmanı Çağatay Kasil ve Gençlik Liderleri Ahmet Efe, Mikail Usta, İlteriş Bülent Aydın, Leyla Karakaya, Selahattin Güngörmez ile Flor Curling Antrenörü Yusuf Tosunoğlu gibi isimlerin stant görevlisi olduğu Fuarda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Yurt Hizmetleri İl Müdürü Birol Dönel, Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek, Yakutiye Gençlik Merkezi Zülküf Yılmaz, GSİM Şube Müdürleri Bülent Tilkidöğen ile Köksal Kaçmaz da GSİM Stadında hazır bulunarak ziyaretçilerle yakından ilgilendiler.

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