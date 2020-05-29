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Dalama Hayvan Pazarı yenileniyor

AYDIN HABERLERİ  | 29.05.2020 12:40 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte her alanda çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Dalama Hayvan Pazarı yenileniyor

Efeler Belediyesi, normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte her alanda çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dalama Hayvan Pazarında bakım-onarım ve yenileme çalışmaları başlattı.
Korona virüs salgını sürecinde kapatılan hayvan pazarlarının, normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte açılacağı duyuruldu. Bu kapsamda işe koyulan Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan M. Fatih Atay’ın talimatıyla belediyenin sorumluluk alanında bulunan Dalama Hayvan Pazarında tadilat ve tamirat işlemleri başlattı.
Gerçekleştirilen tadilat işlemlerinin yanı sıra satış alanları içinde ve geçişlerde parke taşı döşeme işlemleri yapıldı. Pazar yerinin giriş-çıkışları hijyen ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek tekrar düzenlendi. Pazar yerindeki umumi tuvaletlerin bakımını yapıp alışverişlerin daha temiz bir ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan ekipler, alanda boyama çevre düzenlemesi de gerçekleştirdi.
Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, pazarın kolayca kullanılabilmesi için en uygun şekilde düzenlendiği bildirildi. Dalama Hayvan Pazarı esnaflarından Mehmet Ünal, gerçekleştirilen çalışmalardan memnun olduklarını belirterek hayvan pazarı esnafı adına Başkan Atay’a teşekkürlerini iletti.

Dalama Hayvan Pazarı yenileniyor

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