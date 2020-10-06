Dalaman Havalimanı 2,5 ayda 4 bin 270 dış hat uçuşuna ev sahipliği yaptı

DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin en önemli havalimanlarından Dalaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, 2,5 ayda 4 bin 270 dış hat uçuşuyla 750 bin yolcuya hizmet verdi.

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla, sunduğu "güvenli ve sağlıklı tatil" ile birçok turistin adresi oldu.

Karşılıklı uçuşların açıldığı 15 Temmuz'dan itibaren Güney Ege'nin iki havalimanından birisi olan Dalaman'ı kullanarak bölgeye gelen turistler yoğunluk oluşturdu.

YDA Dalaman Havalimanı Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü Ahmet Orçun Songur, AA muhabirine, uçuşların açılmasıyla başlayan hareketliliğin ağustos ve eylülde de devam ettiğini söyledi.

Havalimanında çok sayıda ülkeden gelen turiste hizmet verildiğini aktaran Songur, "Dalaman Havalimanı, uçuşların başladığı günden itibaren 4 bin 270 dış hat uçuşunda yaklaşık 750 bin yolcuya hizmet verdi. Bu uçuşlardan 2 bin 864'ü İngiltere ve Dalaman arasında gerçekleşirken yaklaşık 500 bin İngiltere yolcusuna hizmet verildi." dedi.

- Eylül en yoğun ay oldu