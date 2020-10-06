YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Dalaman Havalimanı 2,5 ayda 4 bin 270 dış hat uçuşuna ev sahipliği yaptı

Dalaman Havalimanı 2,5 ayda 4 bin 270 dış hat uçuşuna ev sahipliği yaptı

MUĞLA HABERLERİ  | 06.10.2020 11:06 | Son Güncelleme

YDA Dalaman Havalimanı Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü Ahmet Orçun Songur: - "Bu uçuşlardan 2 bin 864'ü İngiltere ve Dalaman arasında gerçekleşirken yaklaşık 500 bin İngiltere yolcusuna hizmet verildi" - "Özellikle İngiltere, Rusya, Almanya, Ukrayna, İrlanda, İsviçre ve Lübnan gibi önemli destinasyonlardan uçakları görüyoruz" - "Yolcularımız hem gelirken hem de giderken yüzde 100 güvenli koşullarda seyahat ediyor"

DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin en önemli havalimanlarından Dalaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, 2,5 ayda 4 bin 270 dış hat uçuşuyla 750 bin yolcuya hizmet verdi.

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla, sunduğu "güvenli ve sağlıklı tatil" ile birçok turistin adresi oldu.

Karşılıklı uçuşların açıldığı 15 Temmuz'dan itibaren Güney Ege'nin iki havalimanından birisi olan Dalaman'ı kullanarak bölgeye gelen turistler yoğunluk oluşturdu.

YDA Dalaman Havalimanı Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü Ahmet Orçun Songur, AA muhabirine, uçuşların açılmasıyla başlayan hareketliliğin ağustos ve eylülde de devam ettiğini söyledi.

Havalimanında çok sayıda ülkeden gelen turiste hizmet verildiğini aktaran Songur, "Dalaman Havalimanı, uçuşların başladığı günden itibaren 4 bin 270 dış hat uçuşunda yaklaşık 750 bin yolcuya hizmet verdi. Bu uçuşlardan 2 bin 864'ü İngiltere ve Dalaman arasında gerçekleşirken yaklaşık 500 bin İngiltere yolcusuna hizmet verildi." dedi.

- Eylül en yoğun ay oldu

Songur, havalimanında en fazla yoğunluğun eylülde yaşandığını bildirdi.

Eylülde 135 uçuş gerçekleştirdikleri günler olduğunu vurgulayan Songur, bu uçuşlarla bir günde 20 bin yolcunun seyahat ettiğini ifade etti.

Ülkelerdeki uçuş noktalarında da artış yaşadıklarını anlatan Songur, "İngiltere'den Dalaman'a bu yıl 18 noktadan uçuş gerçekleştirildi. Ağustosta başlayan canlılığın yıl sonuna kadar devam edeceği öngörülmekteydi. Gelişmeleri takip edip, gerekli girişimleri yapacağız. Yıl sonunda nispeten önümüzdeki dönem için umutlandıracak rakamları görebiliriz." diye konuştu.

Yolcu sayısının artmasında Güvenli Turizm Sertifikası uygulamasının etkili olduğuna dikkati çeken Songur, havalimanlarının da bu uygulamanın bir parçası olduğunu, kriterler doğrultusunda tedbirler alındığını söyledi.

- "Yüksek memnuniyetle ayrıldılar"

Songur, kente ve havalimanına güven arttıkça gelen yolcu sayılarının da çoğaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Birçok ülkeden ziyaretçiler Muğla'ya güvenle geliyor. Özellikle İngiltere, Rusya, Almanya, Ukrayna, İrlanda, İsviçre ve Lübnan gibi önemli destinasyonlardan uçakları görüyoruz. Yolcularımız hem gelirken hem de giderken yüzde 100 güvenli koşullarda seyahat ediyor. Özellikle bu yıl bölgemize ilk defa gelen misafirler yüksek memnuniyetle ayrıldılar. Hatta servis kalitesi ve temiz denizimize hayran kalıp şaşırdılar. Bu kazanımların meyvelerini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Kurallara uyduğumuz sürece bu hareketliliği sürdürülebiliriz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol

Muğla Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:40
Sabah
06:59
Öğle
13:00
İkindi
16:16
Akşam
18:50
Yatsı
20:04

Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Alinda Eczanesi
Merkez
Kaleli Eczanesi
Merkez
Turunç Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Gökçe Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yemişendere ve Muratlar’ın yolları asfaltlanıyor
Yemişendere ve Muratlar’ın yolları asfaltlanıyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Marmaris'teki Zileliler Aşure Gününde Buluştu
Marmaris'teki Zileliler Aşure Gününde Buluştu
Fransız kaptana travesti dayağı
Fransız kaptana travesti dayağı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.