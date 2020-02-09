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Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 09.02.2020 19:29 | Son Güncelleme

Muğla’nın Dalaman ilçesinde yürüyüş yaparken düşerek ayağı kırılan kişi, AFAD ile UMKE ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Olay, İlçeye bağlı Sarsala koyu mevkisinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Dalaman Doğa Yürüyüşçüleri grubu üyesi Yusuf Ertuğrul Bodur (61), arkadaşlarıyla sabah saatlerinde Sarsala Koyu mevkisinde yürüyüşe çıktı.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde yürüyüş yaparken düşerek ayağı kırılan kişi, AFAD ile UMKE ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay, İlçeye bağlı Sarsala koyu mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Dalaman Doğa Yürüyüşçüleri grubu üyesi Yusuf Ertuğrul Bodur (61), arkadaşlarıyla sabah saatlerinde Sarsala Koyu mevkisinde yürüyüşe çıktı. Yürüyüş ekibi kayalık bölge bir süre yürüdükten sonra Bodur, dengesini kaybederek düştü.
Bodur’un düştüğünü gören arkadaşları sağ ayak bileğinin kırıldığını fark ettiler. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren yürüyüş grubu üyeleri olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından sedyeye alınan Bodur, yaklaşık 4 saatte ambulansa taşındı.
Bodur, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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