Dalaman’da ev yangını: 1 ölü

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Ege Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde yangın çıktı. Evde yalnız yaşayan Gül Ayşe Gazezoğlu (41) kısa sürede evi saran alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Alevlerin arasından çıkarılan Gazezoğlu önce Dalaman Devlet Hastanesi’ne ardından İzmir’deki bir hastaneye sevk edildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.



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