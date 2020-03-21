YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Dalaman’da incir yetiştiriciliği kursu açıldı

Dalaman’da incir yetiştiriciliği kursu açıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 21.03.2020 17:19 | Son Güncelleme

Dalaman Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasındaki protokol kapsamında Gürleyk, Taşbaşı ve Bozbel mahallerinde 96 üreticinin katıldığı incir yetiştiriciliği kursları devam ediyor.Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Akdeniz, lezzet bakımından üstün Dalaman incirinin pazar değerinin arttığını söyledi.İncir kalitesinin arttırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Akdeniz, düzenlenen eğitimlerin olumlu dönüşleri olduğunu ifade etti.Üreticilere incirin kurutma kalitesini yükseltecek bilgiler verdiklerini anlatan Akdeniz; “Yetiştiricilikte budama zamanı şubat olduğu için arazide uygulamalı olarak budama eğitimleri de veriyoruz.

Dalaman Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasındaki protokol kapsamında Gürleyk, Taşbaşı ve Bozbel mahallerinde 96 üreticinin katıldığı incir yetiştiriciliği kursları devam ediyor.
Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Akdeniz, lezzet bakımından üstün Dalaman incirinin pazar değerinin arttığını söyledi.
İncir kalitesinin arttırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Akdeniz, düzenlenen eğitimlerin olumlu dönüşleri olduğunu ifade etti.
Üreticilere incirin kurutma kalitesini yükseltecek bilgiler verdiklerini anlatan Akdeniz; “Yetiştiricilikte budama zamanı şubat olduğu için arazide uygulamalı olarak budama eğitimleri de veriyoruz. Budamada önemli olan her yaşta yaprak/kök ve yaprak/odun dengesini optimum düzeyde tutmaktır. Bu amaçla incirde çeşitli budamalar yapılabilmektedir: Şekil budaması, fidan dikildikten sonraki ilk 2 yılda hiçbir budama yapılmaz. Ancak topraktan itibaren 40-50 santimdeki sürgün uçları alınarak fidanların büyümesi sağlanır. 3. yıldan itibaren 60-100 santimetre yüksekte 3-4 dal bırakılarak şekillendirilir. Daha alttaki uç alınan dallar çıkarılır ve zeytinin tabii eğilimine uygun bir şekil verilir. Mahsul budamasında ise amaç, taç içerisindeki ışıklanmayı artırarak ağacın verimli periyodunu maksimum düzeyde tutmaktır. Güneş gövdeyi ve ana dalları yakmayacak şekilde uygun seyreltme ile budama yapılmalı, dallar arasında denge kurulmalı, ince dallar aşırı bir şekilde seyreltilmemelidir. Gençleştirme budamasında da ağacın kendini yenilemesi mümkün. Budama ana dallarda kademeli olarak yapılır. Önce ana dallardan birisi gövde ile bağlantısının birkaç santim üzerinden budanır. Bu bölgeden kuvvetli sürgünler çıkar. Sonra diğer ana dallarda budamalar yapılarak dallar yenilenir. Ayrıca ağacın tabladan tamamen kesilmesi ile sert bir gençleştirme budaması, çeşit değiştirme, dondan zarar gören ağaçların yenilenmesi ve büyük hacimli ağaçların tacını küçültmek amacıyla budamalar yapılmaktadır. Budamalardan sonra kesilen yerlere uygulaması ve ekonomik olduğu için beyaz silikonlu boya sürülmelidir.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirlerSağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirler
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Otel hırsızlarına suçüstü

Otel hırsızlarına suçüstü

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'de 14 gün kuralına uymayan 115 kişiye para cezası kesildi

Kocaeli'de 14 gün kuralına uymayan 115 kişiye para cezası kesildi

Muğla Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:02
Öğle
13:19
İkindi
16:45
Akşam
19:26
Yatsı
20:41

Muğla Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Genek Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Göl Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni Milasspor, Seydikemer’i deplasmanda 1-0 mağlup etti

Yeni Milasspor, Seydikemer’i deplasmanda 1-0 mağlup etti

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Muğlasporlu futbolcular, Osmaniyespor maçında 1 dakika topa dokunmayarak yönetimi protesto etti

Muğlasporlu futbolcular, Osmaniyespor maçında 1 dakika topa dokunmayarak yönetimi protesto etti

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.