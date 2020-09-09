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Dalaman’da ‘Kaya inciri’ hasadı

MUĞLA HABERLERİ  | 09.09.2020 15:55 | Son Güncelleme

Dalaman ilçesinde ‘Dalaman Kaya İnciri’ hasadı yapıldı.

Dalaman ilçesinde ‘Dalaman Kaya İnciri’ hasadı yapıldı. Hasat törenine Dalaman Kaymakamı Ali Gündoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Gürleyik, Bozbel, Taşbaşı, Sabunlu, Kayadibi ile Elcik Mahalle Muhtarları ve çok sayıda üreticinin katılımıyla gerçekleşti.
Gürleyik Mahallesinde incir üretimi yapan Sadık İnan’ın bahçesinde gerçekleşen incir hasadında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak; “Dalaman deyince akla Deniz, Kum, Güneş ve Sahil geliyor. Oysa 750-800 metre yükseklikte 13’e yakın kırsal mahallemiz var. Bugün de Gürleyik Mahallemizde mevsimin ilk kuru incir hasadını başlatmak üzere Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve Mahalle muhtarlarımız ile üreticilerimizle birlikte bu töreni gerçekleştiriyoruz. Dalaman Kaya İncirinin müthiş bir aroması var. Yakında yine burada, diğer 13 mahallemizin de katılımıyla Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin de katılımıyla hep birlikte, Dalaman Belediyesi, Muğla İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte kurutma tünelleri konusunda bir projeye imza atıyoruz. Büyükşehir Yasası, İlçe Belediyelerinin de, Büyük Şehir’in de, Belde halkının, köylerin, mahallelerin sosyo ekonomik refahını yükseltmek için tarımsal üretime destek verecekleri gibi aynı zamanda doğrudan desteklemeleri de yapabiliyorlar. Bu anlamda Covid-19 pandemisi de bize gösterdi ki üretmeden ayakta kalmak mümkün değil. Bu gördüğünüz lezzetli incirin de katma değeri son derece yüksek bir ihracat ürünü, dolayısıyla hedefimiz dağ köylerinde yaşayan incir üreticilerimizin ceplerine girecek parayı tarımsal üretimden arttırmaya dönük çalışmamız. Önümüzdeki günlerde sizlerin önünde protokolü imzalayacağız” dedi.
Dalaman Kaymakamı Ali Gündoğan; “Sosyo ekonomik değeri yüksek olan, bölgemize has tat ve aromaya sahip ‘Dalaman Kaya İncir’imizin ilk hasadını gerçekleştirmek için beraberiz. Coğrafi Tescil süreci halen devam etmekte olan incirimiz, bu bölgenin kalkınması için ayrı bir öneme sahip. Üreticilerimize destek olan Belediyemize ve Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne, Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ayrıca teşekkür ederim” dedi.

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