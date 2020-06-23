YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Dalgakıranların arasına düşerek sıkıştılar

Dalgakıranların arasına düşerek sıkıştılar

DÜZCE HABERLERİ  | 23.06.2020 20:24 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde gezinti yapan 2 kişi, dengesini kaybedip dalga kıranların arasına düştü.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde gezinti yapan 2 kişi, dengesini kaybedip dalga kıranların arasına düştü. Beton blokların arasında sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Düzce’nin Akçakoca ilçesi Liman mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Liman bölgesinde gezinti yaparak denizi seyreden, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, dengelerini kaybederek dalgakıranların arasına düştü. Düştükleri beton blokların arasına sıkışarak yaralanan şahısları gören çevredekilerin ihbarı sonrasında bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, dalgakıranların arasına düşen yaralıları kurtardı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturduKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

TÜİK’te görev değişikliği

TÜİK’te görev değişikliği

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

Kütahya'daki silahlı saldırının 5 zanlısı tutuklandı

Kütahya'daki silahlı saldırının 5 zanlısı tutuklandı

Kayan araç yol kenarına uçtu

Kayan araç yol kenarına uçtu

30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor

30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor

Düzce Namaz Vakitleri 23 Haziran Salı

İmsak
03:17
Sabah
05:17
Öğle
13:03
İkindi
17:02
Akşam
20:38
Yatsı
22:28

Düzce Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Salı

Can Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Akçakoca Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Su deposu dualarla açıldı

Su deposu dualarla açıldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Adrenalin tutkunlarına raftingde "sosyal mesafe" düzeni

Adrenalin tutkunlarına raftingde "sosyal mesafe" düzeni

Batı Karadeniz’in incisi eskiyi arıyor

Batı Karadeniz’in incisi eskiyi arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.