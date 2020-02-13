YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.02.2020 09:09 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde, kilosu 20 TL’den satılan ’Dalında taze hurma’nın kış aylarında ilgi gördüğü belirtildi.15 yıldır pazarcılık yapan 62 yaşındaki Şaban Kısacık, yaptığı açıklamda, ’’Dalında taze hurmanın lif oranı çok yüksektir.

Kütahya’nın Emet ilçesinde, kilosu 20 TL’den satılan ’Dalında taze hurma’nın kış aylarında ilgi gördüğü belirtildi.
15 yıldır pazarcılık yapan 62 yaşındaki Şaban Kısacık, yaptığı açıklamda, ’’Dalında taze hurmanın lif oranı çok yüksektir. Öyle ki 100 gramı 3 buçuk gram lif içeriyor. Bu sayede midede sünger gibi şişip hacim kaplıyor ve mideyi geç terk ettiği için tokluk hissi oluşturuyor. Yüksek lif, aynı zamanda bağırsakları çalıştırıyor ve kabızlıktan kurtarıyor. Antioksidandan zengin olan dalında taze hurma hücre yenilemesini sağlaması sayesinde cildimiz üzerinde de faydalı oluyor. Yenilenen doku cildi daha genç bir görünüme kavuşturuyor. Kalp dostu besinlerin başında yer alan taze hurma, içeriğindeki zengin potasyum minerali sayesinde kan basıncını (tansiyon) dengeliyor ve kalp ritmini düzenliyor. Hiç kolesterol içermediği gibi güçlü bir antioksidan olması sayesinde kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan koruyarak, damar tıkanıklıkları riskini azaltıyor. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve öksürük gibi rahatsızlıklarda doğal antibiyotik görevi görüyor. Vatandaşlarımız kilogramını 20 TL’den sattığımız bu ürüne yoğun ilgi gösteriyor’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Başkan Pekmezci karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti

Başkan Pekmezci karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

Van’da ‘Kriz Merkezi’ kuruldu

Van’da ‘Kriz Merkezi’ kuruldu

Kütahya Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:25
Sabah
07:49
Öğle
13:19
İkindi
16:13
Akşam
18:40
Yatsı
19:58

Kütahya Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Atakent Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Sağlık Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.