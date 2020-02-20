YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. ‘Dali’nin Kadınları’ Maltepe’de sahnelendi

‘Dali’nin Kadınları’ Maltepe’de sahnelendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.02.2020 10:07 | Son Güncelleme

Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu, “Dali’nin Kadınları” isimli oyunuyla Maltepe Belediyesi Prof.

Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu, “Dali’nin Kadınları” isimli oyunuyla Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde sahne aldı. Türk tiyatro ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Hatice Aslan, Devrim Nas, Hande Soral, Gülin İyigün ve Açelya Devrim Yılhan’ın rol aldığı oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Oyunda dört efsane kadın Marilyn Monroe, Virginia Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo sahnede bir araya getirildi.
Yönetmenliğini Ali Düşenkalkar’ın üstlendiği oyunda, dört karakter çarpıcı ve değişik bir üslup ile sahneye aktarıldı. Sürrealist ressam Salvador Dali’nin verdiği davette geçen oyunun müziklerini Gürkan Çakıcı, dekor ve kostümlerini Dilek Kaplan hazırladı. Ütopik bir evrende yaşanan, yer ve zaman kavramının kaybolduğu oyunda izleyiciler olağan dışı bir yüzleşmeye, birbirinin yerine geçen kişiliklere ve sorulamayan sorulara ve sorgulara tanıklık etti. Başarılı sahne performansları ile beğeni toplayan oyuncuları oyun bitiminde izleyiciler ayakta alkışladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlarKaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlar
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor

Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor

Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Yardım tırları yola çıktı

Yardım tırları yola çıktı

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
13:23
İkindi
16:20
Akşam
18:50
Yatsı
20:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.