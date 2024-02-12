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Dalyan Kanalı üzerine ağaç köprü yapılacak

İHA İHA
12.02.2024 07:52 | Son Güncelleme:
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Uzun yıllardan bu yana yaz aylarında binlerce kişinin ziyaret ettiği Dalyan Kanalı üzerine köprü yapılacak.

Dalyan Kanalı üzerine ağaç köprü yapılacak

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir yaptığı açıklamada” Bakanlık boyutunda yaptığımız görüşmeler sonucu Akyaka’da ki köprünün bir başka modelini kısmet olursa Dalyan kanalımıza yapacağım” dedi.

Muğla’nın Ortaca ve Köyceğiz ilçelerini birbirine bağlayan Dalyan Kanalı üzerinde uzun yıllar köprü yapılması ile ilgili çalışmalar yapılmıştı. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir Dalyan Kanalı üzerine köprü yapılarak Köyceğiz’in Çandır Mahallesi ile Ortaca’nın Dalyan Mahallesi’nin birbirine bağlanması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Tabiat Ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü ve bakanlık ile görüştüm. Olumlu yanıt aldığım görüşmeler sonucunda Akyaka’da ki köprünün bir başka modelini kısmet olursa Dalyan Kanalımıza yapacağım. Kanala köprü hayali yıllardır vardı. Fakat nedense yapılamadı. Benimde hayallerimden biriydi. Bu konuda bürokrasinin en üst düzey kademelerine müracaat etmiştim” dedi.

Yapılan görüşmelerin sonucunda nasıl bir köprü yapılacağı konusunda da bilgiler aktaran Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir “Soru; "köprü nasıl olmalıydı?" Araçlar ve yayalar konusunda verilecek kararı bekliyorduk. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Akyaka’da ki ağaç köprü modelini baz alarak Dalyan Kanalımıza da şimdilik sadece yaya ve bisikletlerin geçebileceği köprüye "Yapılabilir" olurunu verip "projenizi getirebilirsiniz dendi” şeklinde konuştu.

Seçimlerde tekrar göreve gelmesi halinde çalışmalara hemen başlayacağını ifade eden Başkan Uzundemir “Maalesef önümüzde seçimler var ve belediye yönetimi tekrar kısmet olursa bu güne kadar verdiğim sözleri yerine getirmiş biri olarak kanalımızın iki yakasını bir birine kavuşturacağım. Bu projeler devlet desteği ile yapılacak projeler ve bu zamana kadar olduğu gibi bu köprüyü de devlet desteğiyle yapacağız. Bu konudaki görüşmelerimiz sonucunda en üst makamlardan sözler aldık” dedi.

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